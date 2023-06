Russie – Algérie : Abdelmadjid Tebboune annoncé à Moscou

- Publicité-

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune entame une visite officielle de trois jours en Russie, où il rencontrera son homologue russe pour discuter des relations bilatérales et de la signature d’accords. La coopération économique et les enjeux régionaux seront au cœur des discussions, tandis que la coopération militaire ne sera pas à l’ordre du jour.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune s’envole pour une visite officielle de trois jours, de 14 au 16 juin en Russie, dans le but de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Selon l’agence de presse russe Spoutnik, Tebboune est attendu à Moscou ce soir pour entamer des discussions approfondies avec son homologue russe.

Les sujets abordés lors de cette visite porteront principalement sur les relations économiques et la signature d’accords bilatéraux visant à promouvoir la coopération dans divers secteurs. Bien que la coopération militaire ne soit pas à l’ordre du jour, il est prévu que les deux présidents évoquent les défis sécuritaires auxquels sont confrontés les deux pays, ainsi que les problèmes régionaux et internationaux, tels que la situation en Libye et au Mali.

L’Algérie et la Russie ont intensifié leurs efforts pour renforcer leur coopération industrielle et économique ces derniers temps, en particulier dans des secteurs tels que les industries mécaniques, pharmaceutiques et ferroviaires. Cette visite offre une occasion précieuse de consolider les partenariats existants et d’explorer de nouvelles opportunités commerciales.

Il convient de noter que l’Algérie est le troisième importateur d’armes russes dans le monde, tandis que la Russie est considérée comme le principal fournisseur d’armements et de systèmes militaires à l’armée algérienne, représentant plus de 50% de ses acquisitions. Bien que la coopération militaire ne soit pas au centre des discussions de cette visite, elle demeure un élément important des relations entre les deux pays.