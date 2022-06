Rüdiger : « La mentalité du Real Madrid va très bien avec mon caractère »

La première recrue estivale du Real Madrid, Antonio Rüdiger, a accordé une interview à Marca ce mercredi. Le défenseur allemand a estimé qu’il correspondait très bien à la mentalité du Real Madrid.

Jeudi dernier, le Real Madrid officialisait la venue d’Antonio Rüdiger via un communiqué officiel. “ Le Real Madrid CF a conclu un accord avec le joueur Antonio Rüdiger, qui sera lié au club pour les quatre prochaines saisons. Lundi prochain, le 20 juin, à 12h00 à la Cité du Real Madrid, aura lieu la cérémonie de présentation d’Antonio Rüdiger en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Ensuite, Antonio Rüdiger comparaîtra devant les médias ”, a écrit le champion d’Espagne.

Ce mercredi, l’international Allemand a accordé une interview à Marca, dans laquelle il a évoqué ce transfert. “Je suis très fier et je n’ai pas encore pris conscience de ce que tout ça signifie, parce que je ne suis pas encore allé à Madrid. J’irai avec toute ma famille après la trêve internationale et je pense qu’ensuite je prendrais la mesure de ce que ça signifie de signer à Madrid”, a lâché l’ancien de Chelsea avant de poursuivre. “Oui, il y a de la pression, mais c’est l’histoire du Real Madrid. Ils sont habitués à gagner et c’est ça la mentalité : gagner. Mais celle-ci va bien avec mon caractère.”

Pour rappel, l’international Allemand s’est engagé pendant 4 ans avec les Merengues, soit jusqu’en 2026. Le joueur de 29 ans a touché une prime à la signature de 8 millions d’euros et son salaire s’élève à 9 millions d’euros. En plus des commissions pour les agents, le Real Madrid aura déboursé un peu moins de 60 millions d’euros pour s’offrir Antonio Rüdiger. Un investissement que le champion d’Europe espère rentabiliser dès la saison prochaine, sur le terrain.