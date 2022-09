Royaume Uni: qui sera présent aux obsèques de la reine Elizabeth II ?

La mort de la reine Elisabeth II a été officialisée par le palais de Buckingham dans la soirée du jeudi 08 septembre 2022. Dès lors, des messages d’hommages fusent de partout, pour honorer la mémoire de l’illustre disparue. Agée de 96 ans, la reine Elisabeth II qui a régné pendant 70 ans sur le Royaume Uni, aura droit aux obsèques honorables qui connaitront la présence de plusieurs personnalités de marques.

On en sait un peu plus sur le profile de ceux qui seront présents aux obsèques de la reine Elisabeth II. En effet, les 2000 places de l’abbaye de Westminster seront occupées, lundi 19 septembre 2022, pour les obsèques de la reine Elizabeth II. Naturellement, toute la famille royale sera réunie. Des politiques britanniques ainsi qu’une importante colonie de chefs d’Etat ou du gouvernement du monde entier devraient également y assister, selon SkyNews et The Independent, même si tous les noms cités n’ont pas encore confirmé leur présence. Compte-tenu du nombre très élevé d’invités, ces derniers ne pourront être accompagnés que de leur conjoint.

Au titre des membres de la familles royale, seront présents les quatre enfants de la reine: le roi Charles III, la princesse Anne, le duc Andrew, le prince Edward. Ses petits-enfants : le prince William, le prince Harry (enfants de Charles), Peter Phillips et Zara Tindall (enfants d’Anne), la princesse Béatrice, la princesse Eugénie (enfants d’Andrews), Lady Louise Windsor et le vicomte James (enfants d’Edward) Ses cousins : Le duc Edward de Kent, le prince Michael de Kent, la princesse Alexandra de Kent et le prince Richard, duc de Gloucester.

Tous les conjoints des membres de la famille royale devraient être présents

Les chefs d’Etat

Une vingtaine de dirigeants en majorités européens, sont annoncés aux obsèques de la reine britannique. Aucun président africain ne figure sur la liste des attendus. En Asie, le Japon sera représentant par son empereur Naruhito, alors que la Chine et la Russie brilleront par leur absence. Le président Américain Joe Biden et son épouse assisteront aux obsèques de la reine.

Liz Truss, Première ministre britannique et cheffe du parti conservateur britannique

Sir Keir Starmer, chef du parti travailliste britannique

Michael Martin, Premier ministre d’Irlande

Nicola Sturgeon, Premier ministre d’Ecosse

Joe Biden, président des Etats-Unis

Emmanuel Macron, président de la France

Frank-Walter Steinmer, président de l’Allemagne

Sergio Mattarella, président de l’Italie

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne

Jacinda Ardern, première ministre de la Nouvelle-Zélande

Naruhito, empereur du Japon

Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie

Anthony Albanese, Premier ministre de l’Australie

Jair Bolsonaro, président du Brésil

Yoon Suk-Yeol, président de la Corée du Sud

Des membres des familles royales d’Espagne, des Pays-Bas, de Monaco, de Suède, du Danemark, de Belgique et de Grèce.

Décédée en Ecosse, la reine Elizabeth II doit bien être enterrée à Londres. Lorsque les hommages solennels seront terminés, la reine sera inhumée dans la chapelle Saint-George du château de Windsor, là où reposent ses parents, le roi Georges VI, la reine-mère, et sa sœur. Son corps restera dans cette résidence royale, située à l’ouest de Londres. Le cercueil du prince Philip sera déplacé dans cette chapelle pour demeurer aux côtés d’Elizabeth II. Cette inhumation ne sera pas ouverte au public. Il s’agit d’un événement confidentiel, où seule la famille royale pourra se rendre.