Royaume Uni: onde de choc, décès de la reine Elisabeth II

La reine Elizabeth II est décédée ce mercredi 08 septembre 2022 à l’âge de 96 ans, annoncent plusieurs sources concordantes.

Placée sous surveillance médicale, en raison de son état de santé « préoccupant », la reine Elisabeth II s’en est allée. Elle est décédée ce mercredi, selon nos sources. Aux dernières nouvelles, on apprend qu’un avion transportant 7 membres de la famille royale devrait atterrir prochainement à l’aéroport d’Aberdeen. L’avion a décollé de la base de la Royal Air Force à South Ruislip. L’identité des occupants de l’appareil n’a pas été révélée

Plutôt, les médecins de la reine avaient déclaré que son état de santé s’était aggravé. « Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu’elle reste sous surveillance médicale. La reine continue à se sentir à l’aise », a annoncé le palais du Buckingham dans un bref communiqué.

L’opération « London Bridge is down », répétée et discutée plusieurs fois par an, fixe la marche à suivre en cas de décès de la reine. Tout a été pensé dans les moindres détails. À la mort de la reine, la première informée sera Liz Truss, la Première ministre britannique.

Les médias britanniques avaient annoncé que tous les enfants de la reine notamment Meghan et Harry étaient en route vers l’Ecosse pour se rendre au chevet de la reine Elizabeth II.

« Tout le pays sera préoccupé par les nouvelles de Buckingham de ce midi », a déclaré la Première ministre du Royaume-uni Liz Truss. « Mes pensées et celles des gens à travers le Royaume-Uni sont avec sa Majesté la reine et sa famille. ».