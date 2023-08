Royaume Uni: les confidences de Freezy Macbones, le maçon ghanéen devenu boxeur anglais

Le boxeur ghanéen basé au Royaume-Uni, Freezy Macbones, s’est ouvert sur une rencontre amusante mais folle avec des officiers de police britanniques qui l’ont pris pour un gay.

Le boxeur a déclaré qu’il se promenait dans les rues anglaises avec le premier ami qu’il s’est fait après son arrivée au Royaume Uni quand ils ont été arrêtés par des agents de police. Alors que les officiers interrogeaient son partenaire, l’un d’eux a conduit le Ghanéen à l’écart pour lui poser des questions sur sa sexualité. Le policier lui a demandé si son ami et lui sont en couple.

« Ils ont attrapé le gars, l’ont poussé contre le mur et j’ai dit ‘Qu’est-ce qui se passe?’ Il y avait une policière qui m’a emmenée à côté et m’a demandé ‘tu connais cet homme ?’ et j’ai dit « Je n’ai rien fait », a raconté Freezy dans une vidéo partagée sur TikTok. Honnêtement, j’avais peur. Je me chiais moi-même, je ne vais pas mentir. Je faisais pipi et ma main tremblait comme ça. Je suis innocent, je sais d’où je viens. Je suis un homme noir et ils ont menotté un homme blanc. L’homme noir est en sécurité« .

Fort heureusement, les policiers ont libéré les deux personnes après l’interrogatoire. « Ils nous ont séparés et une policière a dit ‘calmez-vous, calmez-vous. Vous allez bien. J’ai dit ‘Je ne le connais pas. Je l’ai aidé il y a une semaine et il m’a donné son numéro. ‘je ne le connais pas’. Pour qu’ils puissent sentir mon accent et voir ma façon de parler », poursuit-il.

Et d’ajouter: « Et l’un d’eux m’a demandé « Est-ce que c’est ton petit ami? » et j’ai dit: ‘Qu’est-ce que tu veux dire par petit ami?’ Et cette fois-là, je ne connaissais rien à l’homosexualité… Ils ont dit gay et j’ai dit ‘qu’est-ce que c’est que l’homosexualité ?’… J’ai grandi dans le village donc je ne connaissais pas l’homosexualité. Qui sera gay dans le village? Qu’est-ce qui ne va pas avec vous?« . Freezy Macbones a en outre révélé que lorsqu’il a finalement été relâché par la police, il « a couru comme Usain Bolt » jusqu’à la maison.

Né au Ghana, MacBones a grandi dans une ville appelée Bimma dans la région d’Ashanti, où il a travaillé comme maçon. Il a déménagé au Royaume-Uni en 2012 et a gravi les échelons pour devenir boxeur. Selon lui, il occupait deux emplois, jour et nuit, lorsqu’il est arrivé au Royaume-Uni. Sa carrière de boxeur a été instable mais, à 33 ans, il a enfin percé et fait depuis des vagues dans tout le royaume britannique. Une réussite dont ne jouira pas le Ghana, le boxeur ayant décidé de disputer ses combats sous pavillon anglais.

