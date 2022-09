Royaume Uni: les animaux de la reine Elisabeth II présents à ses funérailles

Muick et Sandy, les deux derniers fiers représentants des plus de 30 corgis qu’a possédé la reine Elisabeth II étaient présents ce lundi, aux funérailles de la monarque défunte, à Windsor.

Si les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de la reine ainsi que de nombreux chef d’État et des milliers de personnes étaient au rendez-vous, ce lundi 19 septembre, pour les funérailles d’Elizabeth II, plusieurs proches à quatre pattes de la défunte souveraine ont également été aperçus. Ce fut notamment le cas de ses deux corgis Muick et Sandy, mais aussi de son cheval Emma.

Les fidèles chiens de la reine, éternellement liés au souvenir de la monarque défunte, étaient présents à l’entrée du château de Windsor, sous la bonne garde du Prince Andrew qui en hérite désormais, pour accueillir leur ancienne maîtresse.

Juste avant la fin de la cérémonie, le cercueil de la reine Elizabeth II a été descendu dans la crypte royale. Il y reposera jusqu’à la mise en terre prévue aux alentours de 20 heures, dans cette même chapelle Saint-Georges, mais dans la crypte familiale.

Parmi les 800 personnes conviées à ce dernier hommage à la reine Elizabeth II, toute la famille royale est présente : les enfants de la reine, Charles, Anne, Andrew et Edward, l’ensemble des petits-enfants et leurs conjoints et quelques arrières petits-enfants. Parmi les personnalités, le roi et la reine d’Espagne ont pris place dans la chapelle, tout comme le roi des Pays-Bas et de Suède. Liz Truss, actuelle Première ministre britannique, est présente, tout comme l’un de ses prédécesseurs, Tony Blair. La Première ministre néo-zélandaise est également dans l’assistance.