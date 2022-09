Royaume Uni: l’Eglise catholique et anglicane en union de prière pour la reine Elisabeth II

Le Vatican a annoncé ce jeudi, que « les Églises catholique et anglicane d’Angleterre sont en union de prière avec la souveraine britannique », dont l’état de santé est préoccupant.

Les prières et pensées du primat d’Angleterre, l’anglican Justin Welby, et du cardinal Vincent Nichols, chef de l’Église catholique d’Angleterre et du Pays de Galles, se sont toutes deux tournées ce jeudi 08 septembre, vers la monarque de 96 ans, a annoncé le Vatican. « Sa famille est rassemblée autour d’elle en Écosse dans l’historique château néogothique de Balmoral, résidence de la famille royale britannique depuis 1852 ».

La Reine est sous surveillance médicale dans son château écossais de Balmoral après que les médecins se sont inquiétés de sa santé, a déclaré Buckingham Palace, jeudi 8 septembre, solennité de la Nativité de Marie. Tous les enfants de la Reine se trouvent ou se rendent dans sa propriété écossaise près d’Aberdeen.

«Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la Reine sont inquiets pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu’elle reste sous surveillance médicale», indique un communiqué de la Maison royale.

Bien que née un 21 avril, l’anniversaire de la reine Elizabeth est fêté le deuxième samedi de juin. La souveraine a rencontré cinq Papes en tout.