Roxane Depardieu dit subir du cyberharcèlement à cause de Gérard Depardieu

Roxane Depardieu , fille de l’acteur Gérard Depardieu, a pris la parole sur Instagram le 10 février 2026 pour dénoncer une vague de cyberharcèlement à son encontre, mêlant propos racistes et homophobes, sur fond de retombées médiatiques liées au procès de son père. En mars 2025, Gérard Depardieu avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour agressions sexuelles, un jugement qui, selon la jeune femme, a déclenché contre elle un flot de messages hostiles sur les réseaux sociaux.

Roxane Depardieu, fille de l’acteur Gérard Depardieu, a pris la parole sur Instagram le 10 février 2026 pour dénoncer une vague de cyberharcèlement à son encontre, mêlant propos racistes et homophobes, sur fond de retombées médiatiques liées au procès de son père. En mars 2025, Gérard Depardieu avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour agressions sexuelles, un jugement qui, selon la jeune femme, a déclenché contre elle un flot de messages hostiles sur les réseaux sociaux.

Dans une story publiée mardi, Roxane Depardieu, âgée de 34 ans, a expliqué ne pas être « habituée à prêcher sur les réseaux sociaux » mais a jugé nécessaire de répondre à ses détracteurs. Elle a notamment pointé la teneur raciste et homophobe de nombreux messages reçus, citant la contradiction entre ces attaques et les valeurs dites « woke » revendiquées par leurs auteurs.

Pour réagir à ces attaques, elle a décidé de rendre publics certains des messages les plus virulents. Roxane Depardieu a présenté ce partage comme une forme de « thérapie personnelle », expliquant vouloir « envoyer de la lumière et de l’amour » plutôt que de répondre par la haine. Elle a également adressé un message aux personnes responsables des commentaires en ligne, affirmant que ces dernières semblaient « perdues » et « s’ennuyer » pour s’en prendre à elle.

Publicité

Les réseaux sociaux comme tribune : témoignage et affichage des messages

Dans sa story Instagram, Roxane Depardieu a cité des passages de ces attaques et a répété sa volonté de ne pas se laisser abattre. Elle a écrit : « Cette année, j’ai été cyberharcelée avec beaucoup de méchanceté, juste à cause de mon père et de ses problèmes. Des messages qui sont venus avec beaucoup de racisme et d’homophobie (je pensais que ces personnes étaient supposées être « woke ») ». Plus loin, elle a indiqué : « J’ai décidé de partager les pires commentaires pour leur envoyer de la lumière et de l’amour ».

Roxane a souligné qu’elle n’est pas une habituée des prises de parole publiques sur les réseaux, mais qu’elle utilise Instagram pour partager son travail artistique et ses actualités. Cette présence choisie en ligne lui sert à la fois de vitrine professionnelle et, dans ce cas précis, d’outil pour contrer des attaques personnelles. Elle a remercié ironiquement les auteurs des messages, évoquant une « formation de caractère » obtenue face à la haine reçue.

Plutôt discrète dans les apparitions publiques, elle affiche parfois sa proximité avec des membres de sa famille élargie. Parmi eux, sa cousine Thalia Besson, fille du réalisateur Luc Besson et de Virginie Besson-Silla, avec laquelle elle partage régulièrement des photos et moments amicaux sur Instagram. Malgré neuf ans d’écart, les deux jeunes femmes ont notamment assisté ensemble à l’avant‑première du film Dogman en 2023 à Paris.