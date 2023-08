Rodrygo: « Je n’ai pas encore montré tout ce que je peux faire »

Dans une interview exclusive accordée à Globo Esporte, le prodige du Real Madrid Rodrygo a abordé plusieurs sujets, dont sa marge de progression.

Avec le départ de Karim Benzema pour l’Arabie saoudite, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a décidé de changer de système et de passer du 4-4-3 au 4-4-2. Et l’un des joueurs à avoir profité de ce changement est le prodige brésilien Rodrygo, qui est titulaire en attaque aux côtés de Vinicius Jr. Dans une interview accordée à Globo Esporte, l’international Auriverde a évoqué sa vie à Madrid et les responsabilités de son nouveau rôle.

« Je pense que chaque saison, je vais avoir plus de pression, mais aussi plus d’importance. C’est ce que je veux, ce que je recherche en raison de ma façon de jouer. Je sais quelle est mon importance, je joue pour le plus grand club du monde et les gens le voient différemment, ils attendent quelque chose de moi« , a déclaré le Brésilien, relayé par Real France.

Le brésilien confie qu’il ne craint pas la pression, qu’il assume depuis ses 11 ans. « J’ai toujours connu la pression, car depuis l’âge de 11 ans, j’ai toujours eu beaucoup de responsabilités. Je fais ce dont j’ai toujours rêvé et c’est le but de ma vie. Il y a beaucoup de difficultés avec les fans, avec la presse, mais j’ai vu mon père traverser tout cela quand j’étais petit, j’étais prêt. C’était une nouveauté pour les enfants de mon âge, mais moi je savais déjà comment me sortir de ces situations« .

Rodrygo assure toutefois qu’il ne s’attendait pas à un parcours aussi rapide à son arrivée à Madrid: « Le Real Madrid est très grand. Je m’attendais à beaucoup de choses avant d’arriver mais j’ai été surpris car c’est le triple de ce que j’attendais, voire plus. C’est quelque chose de hors du commun que vous ne pouvez ressentir et expliquer qu’en étant à l’intérieur et en le vivant. J’ai toujours rêvé de jouer pour le Real Madrid. Je l’ai toujours dit à tout le monde et aujourd’hui, je peux y être et tout gagner ».

Auteur de l’ouverture du score lors de la victoire (2-0) contre Bilbao en Liga le week-end dernier, Rodrygo assure qu’il n’a pas encore atteint son plein potentiel: « Je sens que je progresse, je joue un rôle de plus en plus important, et clairement, je n’ai pas encore montré tout ce que je peux faire« .

