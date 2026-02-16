Robert Duvall, acolyte d’Al Pacino dans Le Parrain, est décédé à 95 ans

L’acteur américain Robert Duvall, figure majeure du cinéma américain connu notamment pour ses rôles dans Le Parrain et Apocalypse Now, est décédé à l’âge de 95 ans, a annoncé sa famille lundi 16 février 2026. Son épouse, Luciana Duvall, a publié un message sur les réseaux sociaux précisant que l’acteur est mort paisiblement à son domicile.

Né le 5 janvier 1931 à San Diego, Robert Selden Duvall s’était imposé au fil de six décennies comme un interprète reconnu pour la densité de ses personnages et sa fidélité au théâtre. Sa carrière, entamée au théâtre et à la télévision dans les années 1950, a basculé vers le grand écran dans les années 1960 avec des premiers rôles remarqués.

Il a côtoyé des réalisateurs et des comédiens parmi les plus célèbres de son époque, notamment Francis Ford Coppola, Marlon Brando et Al Pacino, et a participé à plusieurs films devenus références du cinéma moderne.

Une filmographie dense et des récompenses

Robert Duvall a tenu des rôles désormais emblématiques. Il incarne Tom Hagen, l’avocat de la famille Corleone, dans Le Parrain (1972) et sa suite Le Parrain, 2e partie (1974), deux films réalisés par Francis Ford Coppola adaptés du roman de Mario Puzo. Il joue également le lieutenant-colonel Bill Kilgore dans Apocalypse Now (1979), autre opus marquant de Coppola sur la guerre du Vietnam.

Sa filmographie comprend par ailleurs des titres variés qui ont contribué à asseoir sa réputation d’acteur polyvalent : Du silence et des ombres (To Kill a Mockingbird), où il tient un rôle notable en 1962, M*A*S*H et The Great Santini. Son travail a été reconnu par l’industrie : il a reçu plusieurs nominations aux Oscars et remporté l’Oscar du meilleur acteur lors de la cérémonie de 1984 pour son interprétation dans Tender Mercies (titre français souvent traduit par Tendre bonheur).

La longévité de sa carrière lui a permis d’alterner films populaires et projets plus intimistes, ainsi que des retours réguliers au théâtre. Sa capacité à incarner des personnages complexes, parfois taciturnes, a été saluée par la critique et par ses pairs au fil des décennies.

La nouvelle du décès a été communiquée par Luciana Duvall via une publication Facebook datée du 16 février 2026. Dans son message, elle indique que son mari est « décédé paisiblement chez lui, entouré d’amour et de réconfort », et rend hommage tant à l’artiste qu’à l’homme qui partageait sa vie.

Les hommages d’artistes et de personnalités du cinéma ont commencé à affluer sur les réseaux sociaux et dans les médias internationaux depuis l’annonce, rappelant l’impact de ses rôles et la longévité de sa carrière.

Robert Duvall laisse derrière lui une filmographie reconnue par le public et la profession, marquée par des collaborations avec certains des réalisateurs les plus influents du cinéma américain du XXe siècle.