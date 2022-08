Risque de rupture amoureuse pour ces 03 signes du zodiaque au cours de ce mois d’août

Certains couples du zodiaque risque de mettre fin à leur relation amoureuse dans les prochains jours. Découvrez si vous faites partie du lot de ces trois signes.

Les relations amoureuses ne sont toujours pas roses. Elles sont remplies de hauts et de bas. Face donc aux conflits qu’ils affrontent actuellement, au sein de leur couple, la séparation risque d’être inévitable pour les natifs de certains signes du zodiaque. Voici le trio qui va devoir se préparer à vivre un chagrin d’amour durant ce mois d’août 2022.

Scorpion

Le Scorpion fait malheureusement partie des signes qui risquent d’avoir le cœur brisé en août. Ce signe d’Eau aura tendance à être dans les reproches au quotidien. Il risque alors de gâcher de belles vacances d’été avec ses critiques interminables. Ses mots blessants vont bien souvent vexer son partenaire et transformer une simple discussion en véritable querelle. Sous l’effet de Vénus en Cancer qui exalte sa sensibilité, le Scorpion risque alors de se renfermer sur lui-même s’il n’a pas toute l’attention de sa moitié. Il lui reprochera alors de ne pas s’investir assez dans la relation ce qui alimente les tensions au sein du couple. Résultat : des inquiétudes et des remises en question sur l’avenir du couple peuvent émerger soudainement et mettre en péril sa relation amoureuse.

Vierge

Uranus en Taureau va remuer pas mal de choses dans la vie de la Vierge en août. Ce signe de Terre doit s’attendre à un changement inattendu dans sa vie amoureuse. Il semblerait que certaines valeurs importantes à ses yeux ne soient pas prises en compte par son partenaire qui a tendance à faire des cachotteries. Durant plusieurs jours, ce dernier restera à l’écart et sèmera le doute chez la Vierge qui tirera trop rapidement de fâcheuses conclusions. Connu pour son esprit critique, ce signe ne tournera pas autour du pot et questionnera son partenaire sur son engagement et révélera ses doutes sur sa fidélité. De vives tensions pourraient ainsi imploser au sein du couple. S’il tient toujours à son couple, il pourra après plusieurs jours faire l’effort d’écouter les explications de son partenaire et reconsidérer sa décision.

Verseau

La situation risque d’être également tendue pour le signe du Verseau. Alors qu’il était content de passer un séjour magique en compagnie de sa moitié, une situation du quotidien pourrait révéler une part inconnue de la personnalité de son partenaire. Ce signe d’Eau sera alors déçu de voir qu’il n’a en fait jamais été sur la même longueur d’onde avec la personne qu’il a aimée. Il essayera tout de même de fournir des efforts en provoquant une discussion qui dévoilera malheureusement une vérité amère. Bien que le risque de voir partir son partenaire soit important, il aura le soutien de Mars en Gémeaux pour faire une mise au point sans pour autant s’emporter. Il n’hésitera pas à dire les choses en face en laissant les émotions de côté.