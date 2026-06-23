Richard Anconina : la gifle de Coluche sur Tchao Pantin qui a lancé sa carrière

Richard Anconina , désormais visible dans Camping 2 en Jean‑Pierre Savelli, doit une partie de sa trajectoire à une scène devenue mythique sur le tournage de Tchao Pantin (1983) : une gifle donnée par Coluche qui a marqué les esprits et lancé sa carrière au grand public.

Né à Paris dans une famille d’origine juive marocaine et espagnole, Richard Anconina a quitté l’école après un CAP d’électrotechnique et multiplié les petits métiers (agent hospitalier, chauffeur‑livreur, animateur) avant d’être repéré pour le cinéma. Sa percée intervient lorsqu’il obtient le rôle de Bensoussan dans Tchao Pantin, film réalisé par Claude Berri en 1983, où il partage l’affiche avec Coluche dans un registre dramatique inédit pour l’humoriste.

La scène de la gifle reste l’un des moments clés de ce tournage. Interrogé des années plus tard sur Europe 1, Anconina rappelait que la configuration technique ne permettait pas de tricher à la caméra et qu’il avait demandé à Coluche — auquel il s’adressait comme « Michel » — d’aller jusqu’au geste : « Michel, c’est une gifle, vas‑y, mets‑la ». Au moment du plan, Coluche n’a pas retenu son geste; Anconina est tombé du tabouret, et l’authenticité de la scène a contribué à la force dramatique du film.

Rencontres décisives et rôles populaires

Le succès critique et public de Tchao Pantin est immédiat pour Anconina : en 1984, il reçoit le César du meilleur acteur dans un second rôle et le César du meilleur espoir masculin, distinctions qui installent durablement son nom dans le paysage du cinéma français.

En 1988, une nouvelle rencontre marque sa carrière : Jean‑Paul Belmondo. Sous la direction de Claude Lelouch, Anconina tient un rôle important dans Itinéraire d’un enfant gâté, partageant l’affiche avec Bébel. Il évoque une complicité et une proximité avec Belmondo, qu’il décrit comme un homme simple, chaleureux et bienveillant. Cette collaboration vaut à Anconina une nomination au César du meilleur acteur.

Après une période plus discrète, Richard Anconina retrouve une large exposition auprès du public avec La Vérité si je mens ! (1997) : son interprétation d’Eddie Vuibert devient populaire et le conduit à enchaîner les suites du film. Il figure également au casting de Camping 2 (2010), où il incarne un père de famille déboussolé face au désordre semé par le personnage de Patrick Chirac, incarné par Franck Dubosc.

Hors plateau, Anconina se montre discret sur sa vie privée, n’ayant jamais été marié publiquement ni déclaré avoir d’enfant. Il a connu des épreuves personnelles et sanitaires, notamment un grave accident de vélo en 2014 qui lui a valu un traumatisme crânien et une fracture de la clavicule.

Selon des articles de presse, à plus de 70 ans, Richard Anconina reste actif : des sources indiquent notamment un retour à la télévision dans un thriller à thématique écologique.