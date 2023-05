Réunion d’urgence de l’Union européenne sur le Kosovo suite aux élections municipales controversées

- Publicité-

Le 2 mai 2023, une réunion d’urgence de l’Union européenne a été convoquée à Bruxelles pour discuter de la situation au Kosovo.

Les élections municipales controversées du Nord-Kosovo du 23 avril, marquées par un boycott serbe et une participation de seulement 3 %, ont provoqué une crise politique et exacerbé les tensions entre Belgrade et Pristina. Les résultats ont été validés par Pristina, mais Belgrade insiste sur la mise en place de l’association des communes serbes. A cet effet, l’Union européenne a organisé ce mardi, une reunion d’urgence sur le Kosovo.

Les leaders kosovar et serbe ont donc été conviés à cette réunion d’urgence pour tenter de trouver une solution à cette crise. Pour l’Union européenne, l’enjeu est de parvenir à une sortie de crise, tandis que Pristina souhaite discuter des disparus et éviter toute discussion sur l’association des communes serbes. De son côté, Belgrade veut insister sur la mise en place de cette association.

Cette réunion d’urgence intervient dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays, et de défi pour l’Union européenne, qui tente de maintenir la stabilité dans la région. La situation reste tendue, mais les dirigeants présents à Bruxelles ont exprimé leur volonté de trouver une solution pacifique pour mettre fin à la crise.

La réunion a duré plusieurs heures et a abouti à une déclaration commune, dans laquelle les dirigeants ont appelé au dialogue et à la résolution pacifique des conflits. Ils ont également souligné l’importance de la coopération régionale et de l’engagement de tous les acteurs concernés pour garantir la stabilité et la sécurité dans la région.