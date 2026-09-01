Rentrée scolaire 2026 : NSIA Banque Côte d’Ivoire propose un prêt études à taux 0 % jusqu’à 5 millions de FCFA

NSIA Banque Côte d’Ivoire a lancé une campagne de prêt scolaire pouvant atteindre 5 millions de FCFA à un taux de 0 % hors taxes, remboursable sur douze mois maximum, disponible du 28 juillet au 28 octobre 2026, pour aider les familles ivoiriennes à financer la rentrée scolaire 2026-2027.

Selon la banque, ce Prêt Études 2026 est ouvert aux clients existants répondant à ses critères d’éligibilité et de capacité de remboursement. Il couvre l’ensemble des dépenses liées à la scolarité : frais d’inscription et de scolarité, fournitures, uniformes, transport et autres charges éducatives.

« L’éducation est plus qu’une dépense : c’est l’investissement le plus précieux qu’une famille puisse faire », a déclaré Léonce Yacé, directeur général de NSIA Banque Côte d’Ivoire, cité dans l’annonce de la campagne.

L’initiative s’inscrit dans une démarche plus large du groupe NSIA en faveur de l’éducation. En juillet 2026, la banque avait signé un accord de partenariat avec le Groupe scolaire Madeleine Daniélou pour soutenir le développement du capital humain. Une offre similaire, un Prêt Études au taux de 0 %, a également été lancée cette année par NSIA Banque en Guinée, pour un montant pouvant atteindre 30 millions de francs guinéens.

Un secteur où l’éducation pèse lourd dans le budget national

En Côte d’Ivoire, l’éducation représente environ 22 % du budget national et près de 4 % du produit intérieur brut, selon les chiffres cités par la banque. Un contexte qui pousse plusieurs établissements financiers du pays à multiplier les offres de financement ciblées sur les familles à l’approche de chaque rentrée scolaire.