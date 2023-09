Rentrée diplomatique 2023 au Togo: les défis de la bonne gouvernance au cœur des échanges

La rentrée diplomatique de l’année 2023-2024 au Togo s’est ouverte sur une note de réflexion profonde ce lundi 11 septembre 2023 à Lomé. Présidée par le Prof. Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères, la rencontre a été l’occasion pour les participants de discuter du thème relatif aux transitions démocratiques en Afrique.

Au Togo, les personnalités du monde diplomatique et consulaire, les politiciens, les universitaires, les acteurs de la justice, de la société civile et le personnel diplomatique se sont réunis ce lundi pour discuter du thème « Les transitions démocratiques en Afrique entre rêves et réalités ». Cette conférence publique a suscité des débats animés et a mis en lumière les défis et les opportunités qui se profilent sur la voie de la démocratie en Afrique.

Réflexions sur les transitions démocratiques

Au cœur de cette rencontre, l’ancien Premier ministre togolais, Joseph Kokou Koffigoh, a pris la parole pour analyser les transitions démocratiques en Afrique. M. Koffigoh, lui-même acteur clé de la transition politique dans les années 1991, a partagé son expertise sur les facteurs qui peuvent permettre à la démocratie comme régime-type de durer plus ou moins longtemps.

M. Koffigoh a souligné que les coups d’État ne constituent pas une solution viable aux problèmes du continent africain. Il a mis en lumière le fait que les changements non-démocratiques sont souvent le résultat d’une mauvaise gouvernance de la part des dirigeants élus. Dans un monde où les aspirations démocratiques sont de plus en plus prégnantes, il est devenu impératif pour les dirigeants africains de répondre aux attentes de leurs citoyens en matière de gouvernance transparente et de respect des droits de l’homme.

Vers une meilleure gouvernance en Afrique

Les discussions ont abouti à un consensus clair : l’urgence de repenser la gouvernance en Afrique pour prévenir les coups d’État. Cette préoccupation trouve un écho favorable dans un contexte où de nombreux pays africains cherchent à renforcer leurs institutions démocratiques et à promouvoir la stabilité politique.

Le ministre des Affaires étrangères, le Prof. Robert Dussey, a annoncé une prochaine réunion d’une importance capitale prévue en octobre à Lomé. Cette réunion abordera des questions de paix et de sécurité en Afrique, mettant en avant l’engagement continu du Togo à jouer un rôle positif dans la résolution des conflits et la promotion de la stabilité sur le continent.