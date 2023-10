Le groupe paramilitaire russe Wagner, connu pour ses opérations en Ukraine et en Afrique, a signé un accord avec une société chinoise pour acquérir deux satellites d’observation, renforçant ainsi ses capacités de renseignement.

Dans une révélation, il a été mentionné que le groupe paramilitaire russe Wagner a conclu un contrat avec une société chinoise pour l’achat de deux satellites d’observation, marquant un pas significatif dans l’expansion de ses capacités de renseignement. Cette information a été mise en lumière grâce à un document consulté par l’Agence France-Presse.

Le groupe Wagner, longtemps associé à des opérations militaires controversées en Ukraine et en Afrique, a désormais accès à une puissance de renseignement inédite grâce à ces satellites. Cette acquisition suscite des inquiétudes au sein de la communauté internationale, car elle soulève des questions sur l’utilisation future de ces satellites.

Une source sécuritaire européenne a révélé que certaines des images collectées par ces satellites ont été utilisées par le chef de Wagner, Evgueni Prigojine, décédé en août dans un accident d’avion, pour préparer une mutinerie survenue en juin. Cette information souligne la capacité de ces satellites à fournir des renseignements cruciaux pour la planification et l’exécution d’opérations militaires.

L’implication d’une société chinoise dans cette transaction soulève également des interrogations sur les relations internationales, car elle suggère une coopération entre une entreprise chinoise et un groupe paramilitaire russe. Cela pourrait avoir des conséquences diplomatiques et politiques plus larges.