Rencontre Kim Jong Un – Poutine : aucun accord formel, mais des soupçons persistants

La récente rencontre entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président russe Vladimir Poutine en Russie n’a pas débouché sur la signature d’un accord formel, a annoncé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Cependant, cette réunion a suscité des préoccupations et des soupçons persistants concernant les intentions des deux pays sur la scène internationale.

D’un côté, les États-Unis ont exprimé leurs craintes que la Russie envisage d’acheter des armes à la Corée du Nord pour le conflit en Ukraine. Cette inquiétude s’inscrit dans le contexte des relations déjà tendues entre la Russie et l’Occident en raison de l’annexion de la Crimée par la Russie et du conflit en cours en Ukraine.

De l’autre côté, la Corée du Nord est sous le feu des projecteurs pour ses programmes nucléaires et de missiles. Les experts et la communauté internationale craignent que le régime nord-coréen ne cherche à acquérir de nouvelles technologies et à renforcer son arsenal militaire.