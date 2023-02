Rencontre entre les chefs de la diplomatie du Mali, de la Guinée et du Burkina, à Ouagadougou

Les ministres des Affaires étrangères du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso, tous trois dirigés par des militaires à la suite de coups d’Etat , se sont rencontrés jeudi à Ouagadougou, a annoncé le gouvernement burkinabè.

Cette rencontre intervient deux jours après la visite mardi au Mali du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a promis son aide « à la région sahélo-saharienne et même aux pays riverains du Golfe de Guinée ». « C’est la première fois que j’arrive au Burkina Faso depuis la lutte des Burkinabè qui a conduit à une rectification pour pouvoir recouvrer la souveraineté et l’intégrité territoriale de ce pays frère », a déclaré à son arrivée Abdoulaye Diop.

« Ensemble, nous allons faire une déclaration vers les organisations régionales, pour qu’on puisse entendre encore de façon plus audible les réclamations et requêtes de nos peuples à travers nos gouvernements et nos leaders », a affirmé pour sa part Morissanda Kouyaté, Ministre des Affaires étrangères de la Guinée.

« Cette rencontre répond à la volonté commune des plus hautes autorités des trois pays en Transition de renforcer leurs liens d’amitiés et de coopération. La séance de travail sera suivie d’une déclaration conjointe des trois pays. » peut-on lire sur la page Facebook du Ministère des Affaires Etrangères du Burkina Faso.