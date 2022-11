Relations américano-chinoises: Taiwan, « première ligne rouge » à ne pas franchir, selon Xi Jinping

Les présidents américain Joe Biden et chinois Xi Jinping ont échangé ce lundi 14 novembre 2022, à Bali, en marge du sommet G20, en Indonésie. Au cours des discussions qui ont duré plus de 3 heures, le président Xi Jinping a réitéré ses mis en garde concernant le sujet à tendre les nerfs: Taiwan.

Annoncée des deux côtés, la rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden a eu lieu ce lundi, en Indonésie. Selon la Maison Blanche, le président américain a évoqué lors de cette rencontre, des sujets sensibles, notamment en soulevant les objections américaines aux « actions coercitives et de plus en plus agressives de la Chine envers Taïwan », aux « pratiques économiques non marchandes » de Pékin et aux pratiques du « Xinjiang », le Tibet et Hong Kong, et les droits de l’homme plus largement ».

Biden a déclaré qu’il cherchait à assurer Xi que la politique américaine à Taiwan n’avait pas changé, cherchant à réduire les tensions sur l’île autonome. « Je ne pense pas qu’il y ait une tentative imminente de la part de la Chine d’envahir Taïwan », a-t-il déclaré aux journalistes.

De son côté, le patron de Pékin a réitéré ses menaces, qualifiant Taiwan de « première ligne rouge » à ne pas franchir dans les relations américano-chinoises concernant le sujet de Taiwan. « Résoudre la question de Taïwan est l’affaire des Chinois et des affaires intérieures de la Chine », a déclaré Xi, selon les médias officiels. « Quiconque cherche à séparer Taïwan de la Chine violera les intérêts fondamentaux de la nation chinoise. », a-t-il ajouté.

Pékin, qui revendique Taïwan comme sien, a longtemps déclaré qu’il mettrait Taïwan sous son contrôle et n’a pas exclu le recours à la force pour le faire. Le gouvernement de Taïwan, dirigé démocratiquement, s’oppose fermement aux revendications de souveraineté de la Chine et affirme que seuls les 23 millions d’habitants de l’île peuvent décider de son avenir.