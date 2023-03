Reconstruction post-séisme: le Togo offre 1,5 million de dollars à la Turquie

Le Togo a rejoint la mobilisation internationale pour aider la Turquie à se remettre des séismes dévastateurs de ces derniers mois. Le gouvernement togolais a ainsi fait don de 1,5 million de dollars pour aider à la reconstruction du pays, qui a enregistré plus de 50 000 morts.

La contribution financière du Togo sera utilisée pour panser les plaies de la Turquie et participer à la reconstruction de ce pays partenaire. Les relations entre les deux pays se sont renforcées ces dernières années, en particulier après la visite officielle du président turc Recep Tayyip Erdogan à Lomé en octobre 2021. Cette solidarité du Togo témoigne de l’amitié et de la coopération étroite entre les deux nations.

La représentation d’Ankara à Lomé a exprimé sa gratitude pour la contribution financière du Togo. Cette aide internationale est cruciale pour aider la Turquie à se remettre des séismes meurtriers qui ont frappé le pays. L’engagement du Togo témoigne de la solidarité et de la compassion de la communauté internationale envers la Turquie et la Syrie, touchées par ces catastrophes naturelles.

La contribution financière du Togo est un exemple de solidarité internationale et de soutien mutuel dans les moments difficiles. Cet acte de générosité témoigne de l’importance de la coopération entre les nations pour aider les pays en difficulté. Il montre également que les relations bilatérales entre le Togo et la Turquie sont solides et que les deux pays sont prêts à s’entraider dans les moments de crise.