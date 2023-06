Rebelion avortée de Wagner en Russie: Joe Biden joue à la carte de prudence

Le président américain a réagi avec prudence à la récente tentative de rébellion menée par le groupe Wagner en Russie. Il a souligné qu’il était trop tôt pour tirer des conclusions définitives et a appelé à une coordination complète entre les pays occidentaux. Selon le président, cette affaire est un problème interne à la Russie, excluant toute implication de l’OTAN.

Le président américain a réagi aux événements survenus en Russie le week-end dernier, où une tentative de rébellion menée par le groupe paramilitaire Wagner a été avortée. Lors d’une déclaration officielle, il a appelé à la prudence et a souligné qu’il était prématuré de tirer des conclusions définitives sur cette situation complexe et en évolution.

« Nous n’étions pas impliqués. Nous n’avons rien à voir avec ces événements », a affirmé le président américain, réfutant toute implication de son pays dans la tentative de rébellion. Il a également précisé que cette affaire était un problème interne à la Russie, et a exclu toute responsabilité de l’OTAN dans les événements en question.

Le président a insisté sur l’importance d’une coordination complète entre les pays occidentaux face à cette situation délicate. Il a souligné que pour comprendre pleinement les implications et les conséquences de cet incident, il était nécessaire que les nations concernées restent « complètement coordonnées ». Une réponse unifiée et bien réfléchie est essentielle pour éviter toute escalade inutile et préserver la stabilité régionale.

Alors que les médias du monde entier spéculent sur les ramifications de cette tentative de rébellion, le président américain a rappelé que des conclusions hâtives pourraient être préjudiciables. La complexité des événements et les multiples facteurs en jeu exigent une analyse approfondie et une évaluation prudente avant de tirer des conclusions définitives.

Biden dénonce des actes de torture

Le président américain a tout particulièrement dénoncé les actes de torture commis par les autorités russes sur leur territoire et en Ukraine, à l’occasion de la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture.

« La torture détruit des vies, des familles et des populations. Pourtant, chaque jour, des individus du monde entier sont soumis à ces horribles violations de leurs droits et de leur dignité humaine », a déclaré Joe Biden dans un communiqué.