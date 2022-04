Real vs Chelsea: Thomas Tuchel crie au vol après l’élimination des Blues

Malgré sa victoire logique contre le Real Madrid au Santiago Bernabeu (3-2), mardi soir, Chelsea a été éliminé de la Ligue des champions, écarté par le Real Madrid. Une élimination qui fait grincer des dents du côté des Blues, à commencer par l’entraîneur Thomas Tuchel qui s’attaque à l’arbitrage.

Champion en titre, Chelsea ne conservera pas sa couronne. Les Bleus ont été éliminés de la Ligue des champions, battus par le Real Madrid en quart de finale. Malmenés au match aller (1-3), les Londoniens avaient montré un autre visage au match retour avec une victoire 3-2. Insuffisante cependant pour valider leur ticket pour le dernier carré.

Une désillusion qui passe très mal du côté des Anglais. L’entraîneur Thomas Tuchel est même devenu incontrôlable en voyant son homologue merengue, Carlo Ancelotti, discuter joyeusement avec l’arbitre en fin de rencontre. En conférence de presse d’après-match, le technicien allemand a fustigé le but refusé à Marco Alonso sur une légère main par le sifflet polonais Szymon Marciniak, alors que ce dernier passe du bon temps avec le camp madrilène à la fin de la partie.

«J’ai été déçu que l’arbitre passe du bon temps avec Carlo, a-t-il indiqué. Quand j’ai voulu aller dire merci, il souriait et riait avec l’entraîneur adverse. Je pense que ce n’est pas le bon moment pour faire ça après le coup de sifflet final, après 126 minutes d’une équipe qui a donné tout son cœur. Quand vous allez voir un arbitre et que vous le voyez sourire et rire avec l’autre entraîneur, c’est le mauvais moment. Je lui ai dit ça. Ce n’est pas seulement aujourd’hui», a-t-il déclaré.

«Lorsque vous jouez contre le Real Madrid, vous ne vous attendez peut-être pas à ce que tout le monde ait le courage, a-t-il lancé. J’ai ressenti les petites décisions lors du match aller et aujourd’hui également», a ajoute Thomas Tuchel.

Des accusations qui ne changeront en rien le résultat final. Avec désormais son billet en poche, le Real Madrid affrontera en demi-finale, le vainqueur de l’autre quart de finale entre Manchester City et l’Atletico Madrid. De son côté, Chelsea va désormais se concentrer sur le championnat. Les Blues sont troisièmes de Premier League, à 12 points de Manchester City, premier au classement, mais très loin devant son dauphin Tottenham (4è).