Real Madrid vs PSG : le verdict tombe pour Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi

L’ex-directeur du PSG Leonardo a écopé d’un match de suspension après sa colère contre l’arbitrage à la fin du choc retour entre le Real Madrid et le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, selon plusieurs médias italiens et français. Également visé, le président du club Parisien Nasser Al Khelaifi s’en tire sans sanction.

Le 9 mars dernier, le Real Madrid accueillait le PSG lors des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Après la défaite (3-1) du champion de France, Leonardo, ex directeur sportif du club, et Nasser al Khelaifi président, était suspecté d’avoir eu un comportement violent à l’égard des hommes en jaune.

D’après Marca, qui citait le rapport de l’arbitre principal, « le président et directeur sportif du PSG ont fait preuve d’un comportement agressif et ont tenté d’entrer dans le vestiaire des arbitres. Ils ont bloqué la porte et le président a délibérément frappé le drapeau d’un des arbitres, en le brisant« . Trois mois après ces incidents, l’UEFA a enfin rendu son verdict concernant les deux hommes.

L’ex directeur sportif du PSG est condamné à un match de suspension par l’instance qui régit le football européen, selon les informations de plusieurs médias italiens, confirmée par L’Equipe et RMC Sports. Une sanction que Leonardo devra purger avec un autre club. De son côté, Nasser al Khelaifi échappe à toutes sanctions.