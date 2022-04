Real Madrid vs Chelsea : les compositions officielles sont tombées

Le Real Madrid reçoit Chelsea ce mardi à 20h (GMT+1) pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Découvrez les compositions officielles des deux équipes.

C’est déjà la manche retour. Après la victoire nette et maîtrisée du Real Madrid à Stamford Bridge (3-1), en quart de finale aller de la Ligue des Champions, les Merengue retrouvent Chelsea ce mardi lors de la phase retour. Un match qui s’annonce explosif entre deux équipes qui donneront tout pour accéder au tour suivant. Si les hommes de Carlo Ancelotti partent avec un avantage certain, la bande à N’golo Kanté n‘a pas dit son dernier mot et compte se battre jusqu’au bout.

Pour ce nouveau duel, Carlo Ancelotti a reconduit le même onze qu’il a aligné a Stamford Bridge. Seul Eder Militao, suspendu pour accumulations de cartons, a été remplacé par Nacho. Pour le reste Valverde a été de nouveau aligné en soutien de Dani Carvajal. L’attaque des Merengue sera animée, sans surprise, par Benzema et Vinicius. De leur côté, les Blues s’alignent en 4-3-3 avec Édouard Mendy, reconduit dans les cages malgré sa bourde au match aller. Seul en pointe de l’attaque, Kai Havertz est épaulé par Mason Mount et Timo Werner.

Les compos officielles

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy – Modrić, Casemiro, Kroos – Valverde, Benzema, Vinícius Jr.

Chelsea : Mendy – James, Silva, Rüdiger, Alonso – Loftus-Cheek, Kanté, Kovačić – Mount, Havertz, Werner

Partager :

Tweet

WhatsApp

Telegram

Imprimer