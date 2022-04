Real Madrid vs Chelsea : Ancelotti salue la « magie du Bernabeu »

Ce mardi, après un quart de finale retour complétement fou contre Chelsea, le Real Madrid a décroché son billet pour les demi-finales. Après la rencontre, l’entraîneur Carlo Ancelotti s’est montré soulagé face à la presse.

Qui aurait pu imaginer un tel scénario avant ce quart de finale retour de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Chelsea. Fort de leur succès (3-1) après la manche aller, les Merengue accueillait les Blues avec pour objectif de valider leur qualification. Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Malmenés durant toute la rencontre, la Casa Blanca a décroché son ticket pour le tour suivant en prolongation grâce à un nouveau but de Karim Benzema (2-3, AP, 5-4 scores cumulés).

Évidemment après la rencontre, l’entraîneur du Real Carlo Ancelotti était dans tous ses états. Le technicien italien a reconnu que son équipe n’a pas fait le match qu’il fallait, et a salué le public du Bernabeu qui a soutenu l’équipe jusqu’à la fin.

« Beaucoup de souffrance, je crois que nous n’avions pas la faim d’aller marquer parce que nous n’en avions pas besoin. Nous ne méritions pas d’être menés de deux buts, le troisième nous a libérés et nous avons tout donné. Finalement, la qualification est méritée. Le troisième but de Chelsea nous a libérés et la magie de ce stade a jailli, c’est la magie de ce club« , a lâché l’ancien entraîneur du PSG.

Une qualification difficile donc, mais méritée pour le Real Madrid au vu de la double confrontation. Au tour suivant, les Merengue croiseront le fer avec le vainqueur de l’autre demi-finale entre Manchester City et l’Atletico. Avant le coup d’envoi du match retour, avantage pour les Citizens après leur courte victoire (1-0) à l’aller.