Real Madrid: Vinicius, Kepa ou Lunin… les mots de Ancelotti avant d’affronter Almeria

Ce samedi, le Real Madrid affronte Almeria pour le compte de la deuxième journée de Liga. À la veille de ce match, l’entraîneur du club Carlo Ancelotti a abordé plusieurs sujets en conférence de presse.

Après sa belle victoire contre l’Athletic Bilbao (2-0) le weekend dernier, le Real Madrid va tenter d’enchaîner en Liga ce samedi. Pour le compte de la deuxième journée du championnat espagnol, les Merengue se rendront en effet sur la pelouse d’ Almeria, un match qui est largement à leur portée. A la veille de la rencontre, l’entraîneur des Blancs Carlo Ancelotti s’est présenté en conférence de presse.

Il a d’abord abordé le niveau de l’adversaire. « Nous les avons vus jouer contre le Rayo. C’est une équipe bien organisée, qui ne méritait pas de perdre. Ce sera un match divertissant parce qu’ils veulent jouer, ils ne restent pas les bras croisés. Nous devons répéter le match de Bilbao.« , a confié l’italien, relayé par Real France.

Ancelotti a ensuite été questionné sur l’absence de Vinicius Jr du top 10 de l’année de l’UEFA. Mais le technicien italien a préféré botter en touche. « Pour moi, Vinicius est l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur, c’est l’opinion de tout le madridisme. Pour Vinicius, c’est suffisant. Il est motivé et il va le montrer. Mais plus rien ne me surprend.« , a-t-il lâché sobrement.

L’autre question importante, est qui occupera le rôle de portier titulaire, avec l’arrivée de Kepa pour remplacer Thibaut Courtois, gravement blessé. “Kepa s’adapte très bien. Il a montré beaucoup de personnalité et de qualité, mais demain nous continuerons avec Lunin.« , a d’abord lâché Ancelotti avant d’être relancé sur une possible rotation entre les deux portiers Merengue cette saison. « Je ne sais pas, car la vérité est que Kepa est déjà à un très haut niveau. Il a beaucoup d’expérience au niveau international, ce qui n’est pas le cas de Lunin. Nous n’allons pas faire beaucoup de rotations. C’est l’un ou l’autre.« , assure l’italien.

