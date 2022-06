Real Madrid: Toni Kroos refuse de prolonger

Selon les informations de la Cadena Ser, le milieu de terrain Toni Kroos a rejeté la proposition de prolongation de contrat du Real Madrid. L’international Allemand attend de voir son niveau la saison prochaine pour prendre une décision.

C’est sans doute l’un des meilleurs joueurs du Real Madrid ces dernières saisons. Grâce à son calme légendaire, Toni Kroos impose le rythme des matchs des Merengue. Consciente de l’importance du milieu allemand, la direction madrilène a proposé à son joueur une prolongation de contrat, alors que son bail actuel court jusqu’en 2023, selon la Cadena Ser. Mais le média espagnol explique également que le champion du monde 2014 a rejeté la proposition de la Casa Blanca.

Toni Kroos souhaiterait attendre la saison prochaine et voir son niveau avant de prendre sa décision. L’Allemand ne veut pas être un poids pour son club dans l’avenir et poursuivra uniquement s’il estime pouvoir encore évoluer à un haut niveau. Le Real Madrid aurait été surpris par le geste du joueur et l’aurait remercié pour cette honnêteté. Le club lui aurait aussi confié que l’offre de prolongation tenait jusqu’à la fin de saison prochaine.

Pour rappel, Toni Kroos a rejoint le Real en 2014 contre 25 millions d’euros en provenance du Bayern Munich. Il a remporté quatre Ligues des champions avec les Merengue (2016, 2017, 2018 et 2022), s’affirmant à chaque fois être un élément crucial du dispositif du club espagnol. Au total, l’international Allemand a remporté 17 titres à Madrid. Il est d’ores et déjà dans la légende du club.