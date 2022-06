Real Madrid : quel onze pour Ancelotti, avec les arrivées de Rüdiger et Tchouameni

Lors de ce mercato estival, le Real Madrid a déjà enregistré les arrivées d’Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouameni. Deux joueurs qui peuvent bousculer le onze titulaire de Carlo Ancelotti la saison prochaine.

Après l’échec retentissant du Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé, les Merengue se sont repris rapidement en recrutant deux joueurs de talent, à savoir : Antonio Rüdiger, présenté ce lundi, et Aurélien Tchouameni. Si le mercato estival doit encore durer quelques semaines, Marca a affirmé dernièrement qu’il n’y aurait pas d’autres recrues à la Casa Blanca : «L’équipe est complète ! Florentino Perez prévient que Rüdiger et Tchouameni seront les seules recrues de Madrid pour la saison prochaine car il n’y a pas de place pour plus».

Évidemment, la direction madrilène peut être amenée à saisir des opportunités imprévues, mais en attendant, Carlo Ancelotti connaît la plupart des joueurs qui vont évoluer sous ses ordres la saison prochaine. Isco, Bale et Marcelo ont déjà quitté le club et Asensio, Mariano et Jovic sont sur le départ. D’un autre côté, plusieurs jeunes devraient revenir de prêt notamment Odriozola et Borya Mayoral. Alors quel onze titulaire pour le technicien italien la saison prochaine?

Un changement notable dans l’équipe de départ

Malgré ses deux recrues, Ancelotti devrait garder son 4-3-3, qui lui a permis de décrocher la Liga et la Ligue des Champions la saison qui vient de s’écouler. Ainsi, Thibaut Courtois retrouverait sa place de titulaire dans les cages, alors que Dani Carvajal devrait être reconduit sur le côté droit de la défense. C’est dans l’axe que pourrait survenir les premiers changements. En effet, Antonio Rudiger devrait prendre place aux côtés d’Eder Militao, alors que David Alaba prendrait la place de Ferland Mendy à gauche. D’ailleurs, le français est annoncé sur la liste des transferts par la presse espagnole.

Au milieu, Ancelotti devrait garder son vieux trio Casemiro-Modric-Kroos. Mais contrairement à la saison passée, le technicien devrait effectuer pas mal de turnover pour intégrer les prodiges, Camavinga, Valverde et le nouveau venu Aurélien Tchouameni. Ce trio pourrait même être aligné à plusieurs reprises la saison prochaine. En attaque, deux postes sont déjà indiscutables : Vinicius sur le côté gauche et Benzema en pointe. Sur le flanc droit par contre, plusieurs joueurs madrilènes peuvent encore prétendre à une place de titulaire.

Rodrygo ou Hazard titulaire en attaque

Valverde a été utilisé à ce poste en fin de saison dernière, mais lors du prochain exercice, il devrait laisser la place à un vrai attaquant. Avec le départ annoncé d’Asensio, Rodrygo est en pôle pour récupérer la place. Mais il faut rappeler qu’Eden Hazard se sent de mieux en mieux depuis son retour de blessure et pourrait logiquement retrouver le onze de départ, s’il convainc assez son entraîneur.

Lucas Vasquez, Nacho, Mayoral, entre autres, devraient jouer le rôle de remplaçant. Mais il faut préciser, toutefois, que Carlo Ancelotti a une telle richesse d’effectif, qu’il pourrait concocter des systèmes inédits pour surprendre l’adversaire. Pour rappel, le Real Madrid débute officiellement sa saison le 10 aout prochain lors de la Super Coupe d’Europe contre l’Eintracht Francfort.