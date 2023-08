Real Madrid: « On se demandait si j’en étais capable », Rüdiger évoque son marquage sur Haaland

Antonio Rüdiger a accordé une interview au magazine GQ, dans laquelle il évoque plusieurs sujets, dont son fameux duel avec Haaland lors de la demi-finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City.

Arrivé au Real Madrid l’été dernier, après la fin de son contrat avec Chelsea, Antonio Rudiger a vécu une saison plutôt mitigée à Madrid. Placé derrière Miliato et Alaba, dans la hiérarchie des défenseurs centraux, l’international allemand a dû se contenter d’un faible temps de jeu, qu’il obtenait surtout en cas d’indisponibilité de l’un de titulaires habituels. Toutefois, l’ancien Blues a marqué les esprits lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions, la saison dernière, alors que le Real Madrid et Manchester City se sont séparés sur un score nul (1-1.

Antonio Rüdiger s’est fait remarquer pour avoir muselé le Cyborg Erling Haaland tout au long de la rencontre. Interrogé par le magazine américain GQ, l’allemand est revenu sur ce duel avec le Norvégien. « J’étais absolument calme. Je sais jusqu’où je peux aller si je suis à 100% physiquement et mentalement. Ça a créé une situation que j’adore. Les jours précédents, les médias se demandaient si j’allais être capable de défendre sur Haaland. Il y avait beaucoup de doutes dans l’atmosphère et, pour être honnête, j’aime cette atmosphère : je brille encore plus quand les gens doutent de moi.« , a-t-il lancé, relayé par Real France.

Dans le même entretien, Rudiger a également évoqué ses objectifs pour la suite de sa carrière: « Je n’ai pas l’impression d’avoir tout gagné, pour être honnête. L’un de mes grands objectifs est de gagner la Ligue des champions avec le Real Madrid. Si vous ne la gagnez pas, c’est comme un échec. J’ai 30 ans, je suis à mon prime et j’ai très faim de titres. » L’Allemand et le club madrilène pourront tenter de récupérer leur trône en Europe lors de la prochaine saison, après l’avoir cédé à Manchester City.

