Real Madrid: mauvaise nouvelle en vue pour Eder Militao

La blessure de Eder Militao, contractée ce samedi soir contre l’Athletic Bilbao, pourrait être très grave a confié Carlo Ancelotti après la rencontre.

Après Thibaut Courtois, le Real Madrid va-t-il perdre Eder Militao pour une longue période ? Les madrilènes ont débuté la saison 2023-2024 de Liga avec une victoire 2-0 contre Bilbao, samedi soir, mais ont malheureusement perdu Eder Militao sur blessure. Le défenseur brésilien s’est blessé au genou lors d’un contact avec Oihan Sancet, et il a dû être remplacé par Antonio Rudiger.

Après la rencontre, l’entraîneur Merengue Carlo Ancelotti n’a pas donné de nouvelles rassurantes au sujet du patron de sa défense. « C’est une entorse du genou qui n’a pas l’air bonne. Il sera examiné dans les prochaines heures. Les ligaments ? On peut pas exclure qu’il s’agisse d’une grave blessure » a expliqué le technicien italien, relayé par Real France. En attendant de connaître le résultat des examens, les supporters madrilènes croisent les doigts pour leur joueur.

- Publicité-

Carlo Ancelotti a profité de l’occasion pour analyser la première performance de son équipe cette saison, et il est plutôt satisfait. « On a bien contrôlé le jeu. Quand il y a de l’engagement comme ce soir, nous sommes forts. On a récupéré énormément de ballons en première période. On a très bien travaillé sur les côtés aussi.« , a ajouté l’italien.

Articles similaires