Real Madrid : les vacances de Karim Benzema prolongées

Alors que les internationaux du Real Madrid ont repris l’entraînement ce jeudi, Karim Benzema a quant à lui bénéficié de quelques jours supplémentaires pour ses vacances, rapporte AS. Le français rejoindra ses coéquipiers mardi prochain directement à Los Angeles pour la présaison.

Quand on est le meilleur joueur du Real Madrid, on a droit à quelques traitements de faveur. Ce jeudi, les internationaux de la Casa Blanca étaient attendus au centre d’entraînement pour la reprise. Ainsi, on pouvait voir les nouvelles recrues, Antonio Rüdiger, et Aurélien Tchouameni, ou encore les plus anciens comme Modric, Valverde, Hazard et Asensio. Mais il manque encore un nom à l’appel, celui de Karim Benzema

En effet, selon les informations de AS, l’attaquant français bénéficie d’une « autorisation spéciale » lui offrant plusieurs jours de vacances supplémentaires, par rapport à ses coéquipiers. Le quotidien madrilène n’explique pas pourquoi le club merengue lui a accordé ces vacances en plus, mais il précise tout de même que le Nueve est attendu le mardi 19 juillet à Los Angeles pour retrouver ses partenaires, en pleine tournée américaine.

Lors de cette tournée de présaison, le Real Madrid va disputer trois matchs amicaux avant le début de la saison 2022-2023: contre le Barça (24/07 à 5h), le Club America (4h30) et la Juventus (4h). Pour rappel, le premier match officiel de la nouvelle saison des Merengues sera contre l’Eintracht Francfort, le mercredi 10 Août prochain, lors de la Supercoupe d’Europe.