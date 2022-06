Real Madrid : les raisons de son choix, Mbappé, le prix de son transfert, Tchouameni se livre

Ce mardi, Aurélien Tchouameni a été officiellement présenté comme nouveau joueur du Real Madrid. Interrogé par la presse, l’international français a donné les raisons qui l’ont poussé à rejoindre les Merengue.

Deuxième recrue du mercato estival du Real Madrid, l’ancien monégasque Aurélien Tchouameni a été officiellement présenté ce mardi aux médias. Courtisé par les plus grands clubs européens dont le PSG, le jeune français a préféré rejoindre le champion d’Europe. Interrogé à ce sujet par la presse, l’ancien milieu monégasque a donné les raisons de son choix.

«Quand j’ai su que Madrid était intéressé, je n’y ai pas pensé une minute. Je veux marquer le football et rejoindre ce club est la meilleure décision pour moi (…) J’avais parlé avec d’autres équipes et quand Madrid a frappé à ma porte, je n’ai pas hésité. J’ai parlé avec mon club, mon agent pour parvenir à un bon accord pour tout le monde et maintenant je suis heureux d’être ici (…) Lors de la finale de la LDC, j’étais déjà en négociation avec Madrid et d’autres équipes. Quand j’ai vu la LDC que Madrid a réalisé, j’ai écrit à mon agent pour lui demander de faire tout son possible pour signer dans ce club !», lâche le nouveau madrilène.

Tchouameni a également évoqué autres sujets, notamment sur les assauts de Kylian Mbappé pour le convaincre de rejoindre le PSG :

«Kylian a décidé de rester au PSG, il savait que j’allais quitter Monaco et il voulait savoir si je pouvais aller au PSG. Il a compris et il est content pour moi», a avoué l’international français avant de poursuivre. «J’ai eu la chance de parler avec Benzema et Camavinga. Cama s’est beaucoup amélioré et il est très heureux que je sois ici. Benzema est le meilleur au monde, quand il a découvert que les négociations se déroulaient bien, il m’a écrit pour tout m’expliquer, au cas où j’aurais besoin de quoi que ce soit. Ça a été une chance».

“Je peux apporter mon intelligence”

Conscient de la concurrence qui règne au sein du Real Madrid à son poste, Tchouameni a déclaré : «Je peux apporter mon intelligence, aider l’équipe à évoluer. Je peux récupérer beaucoup de ballons. Ces choses vont aider l’équipe». Interrogé sur le prix de son transfert par la suite, l’ancien Monégasque s’est montré très clair : «Ce n’est pas à moi de parler du prix de mon transfert. J’essaie d’être le meilleur sur le terrain. Le prix, c’est quelque chose entre les clubs. Le mercato, le prix du transfert ne m’intéressent pas du tout et je ne vais pas en parler».

Tchouameni se préoccupe donc uniquement de ses performances, lui qui a déjà discuté avec Carlo Ancelotti. «J’ai parlé avec l’entraîneur pendant les négociations pour savoir ce qu’il attendait de moi. Il était très gentil et m’a dit que si je voulais grandir, je devais venir ici. Quand j’ai signé, il m’a appelé et m’a dit qu’il était très heureux».