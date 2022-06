Real Madrid : les deux remplaçants de Karim Benzema la saison prochaine

Selon les informations rapportées par Foot Mercato ce dimanche, le Real Madrid compte sur Borja Mayoral et Juanmi Latasa pour faire souffler Karim Benzema en attaque la saison prochaine.

Le Real Madrid a démarré son mercato sur les chapeaux de roues. Après le cuisant échec Kylian Mbappé, les Merengues se sont bien repris en s’offrant Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouameni. Mais la direction madrilène n’est pas encore satisfaite et compte encore se renforcer sur les flancs de sa défense et possiblement sur les ailes de son attaque. Toutefois, le champion d’Espagne, qui force les départs de Jovic et Mariano, ne compte pas recruter un nouveau 9 selon la presse espagnole.

Pour faire souffler Karim Benzema la saison prochaine, la Casa Blanca compte sur deux joueurs formés au club selon les informations rapportées par Foot Mercato. Il s’agit de Borja Mayoral et Juanmi Latasa. Le premier sort d’une bonne demi-saison en prêt à Getafe, où il a inscrit 6 buts en 18 rencontres de Liga. Le deuxième lui va être promu en équipe première après avoir inscrit 13 réalisations avec le Real Madrid Castilla, et a déjà débuté en équipe première cette saison face à Cadiz.

Déjà focus sur la prochaine saison et sur un nouveau titre en Ligue des Champions, le Real Madrid compte donc sur Mayoral et Latasa pour être les parfaits remplaçants de Benzema lorsque ce dernier aura besoin de souffler. A Carlo Ancelotti de trouver désormais la bonne méthode pour mettre tout le monde dans les meilleures conditions.