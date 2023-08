Real Madrid: le maillot third pour la saison 2023-2024

Le Real Madrid a dévoilé ce jeudi son troisième pour la nouvelle saison qui débute officiellement ce weekend.

Réalisé par adidas, équipementier historique du club, cette tunique est bicolore dans un coloris noir intense rehaussé de touches de jaune en l’honneur de la couronne qui figure sur l’écusson du club. “elle comporte des détails jaunes tels que l’écusson et le logo adidas. Le maillot présente également un ton charbon sur les trois bandes qui recouvrent les épaules. Son design est élégant tout en restant sportif, ce qui en fait un vêtement polyvalent, sobre et élégant.”, explique le club dans un communiqué sur son site.

🖤 ¿Os mola nuestra nueva equipación? ✨

👕 @adidasfootball 👇 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 10, 2023

Cette tenue « third » harmonise de manière équilibrée le style et l’innovation. Elle allie légèreté, fonctionnalité et est équipée de la technologie HEAT.RDY, garantissant une liberté de mouvement pour chaque athlète tout en restant en phase avec les dernières tendances de la mode urbaine.

«Nous nous sommes inspirés de la place qu’occupe depuis longtemps le Real Madrid en tant que précurseur dans le domaine du football, pour créer un objet qui permette aux fans et aux joueurs de se distinguer. Il s’agit avant tout d’une pièce conçue pour soutenir les athlètes sur la plus grande scène. Cependant, en concevant à l’intersection de l’héritage, de l’identité et de l’expression, c’est un maillot conçu pour être aussi efficace pour les supporters dans la rue que pour les joueurs sur le terrain», a déclaré Sam Handy, vice-président au design de la société basée à Herzogenaurach.

⚫ Back in black. ⚫

🔥 ¡Ya está aquí nuestra 3º equipación 23/24 @adidasfootball!🔥 pic.twitter.com/gJtDOm5iZS — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 10, 2023

Le Real Madrid pourrait déjà arborer ce nouveau maillot samedi prochain, lors du déplacement sur la pelouse de l’Atletico Madrid pour le compte de la première journée de la nouvelle journée du championnat espagnol.

Articles similaires