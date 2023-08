Real Madrid: le groupe pour affronter Almeria, avec Camavinga

-Publicité-

Le Real Madrid a dévoilé ce vendredi, le groupe retenu par Carlo Ancelotti pour le déplacement à Almeria. Un match comptant pour la deuxième journée du championnat espagnol.

Après sa belle victoire contre l’Athletic Bilbao (2-0) le weekend dernier, le Real Madrid va tenter d’enchaîner en Liga ce samedi. Pour le compte de la deuxième journée du championnat espagnol, les Merengue se rendront en effet sur la pelouse d’Almeria (18h30, GMT+1), un match qui est largement à leur portée. L’entraîneur Carlo Ancelotti refuse toutefois de sous-estimer l’adversaire.

“Nous les avons vus jouer contre le Rayo. C’est une équipe bien organisée, qui ne méritait pas de perdre. Ce sera un match divertissant parce qu’ils veulent jouer, ils ne restent pas les bras croisés. Nous devons répéter le match de Bilbao.”, a-t-il déclaré en conférence de presse ce vendredi. A la veille de cette rencontre, le club Merengue a rendu publique sa liste de joueurs pour le voyage à Almeria.

- Publicité-

Absent de l’entraînement ce vendredi, Eduardo Camavinga est bel et bien retenu sur la liste. Toutefois, sa participation à la rencontre n’est pas encore certaine, comme l’a expliqué Ancelotti face aux médias. D’autres joueurs ne font également pas partie du groupe, notamment Courtois et Militao, out pendant une bonne partie de la saison, ou encore Güler, Ceballos et Mendy. En revanche, les autres cadres habituels tels que Vinicius, Modric et la nouvelle recrue Jude Bellingham sont présents.

Le groupe

Gardiens : Lunin, Kepa, Fran

Défenseurs : Carvajal, Alaba, Nacho, Odriozola, Lucas, Fran García, Rüdiger

Milieux : Bellingham, Kroos, Modric, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Nico Paz

Attaquants : Vinicius, Rodrygo, Brahim, Joselu

Articles similaires