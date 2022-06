Real Madrid: le fils de Marcelo sur les traces de son père

Pensionnaire de l’équipe Infantil B du Real Madrid, Enzo Alves enchaîne les prestations XXL en Liga Promises. A 12 ans, le fils de Marcelo fait déjà aussi bien que son père.

Marcelo peut être rassuré, la relève est déjà en marche. Enzo Alves fait en effet déjà l’unanimité au Real Madrid. Le fils de l’ancien capitaine madrilène, pensionnaire de l’équipe Infantil B du Real Madrid enchaîne les prestations de hautes volées avec sa formation.

Titulaire lundi lors de la finale de la Liga Promises contre l’Atletico Madrid, le rejeton de l’arrière gauche auriverde a marqué l’un des buts de son équipe. Très à l’aise techniquement, le jeune brésilien s’est défait de plusieurs adversaires avant de glisser le cuir au fond des filets. Un but tout en finesse qui ne suffira malheureusement pas aux Merengues de remporter la rencontre, inclinés sur le score de 5-3.

« Cristiano Ronaldo est son oncle »

De quoi rendre fier Marcelo qui ne rate aucune des rencontres de son fils. Interrogé en mars dernier après le sacre des Madrilènes qui ont remporté le XXVe Tournoi International LaLiga Promises, disputé à la Ciudad Deportiva de Maspalomas (Gran Canaria), une compétition au cours de laquelle Enzo Alves a été l’un des joueurs les plus remarquables de son équipe, l’ancien capitaine du Real Madrid a parlé de la personnalité de son enfant.

«C’est difficile de parler de mon fils car je peux dire beaucoup de choses. Il est très intelligent, il contrôle très bien le ballon depuis derrière et il est très généreux avec ses coéquipiers. Pour défendre sur lui, il faut être deux fois plus fort que lui car il est très intelligent», a-t-il déclaré.

«Pour les conseils, il y a des entraîneurs qui sont très bons dans ce domaine. Je dis à mon fils la même chose qu’un parent doit dire à son enfant. Je lui dis qu’il doit y aller avec beaucoup d’envie et qu’il doit concourir aussi fort que possible. Ce sont des tournois qui durent toute une vie», a-t-il ajouté.

L’une des choses qui a le plus surpris les fans de foot, est la façon dont Enzo célèbre ses buts et Marcelo le comprend parfaitement : «Cristiano (Ronaldo) est son oncle, il l’a vu grandir. C’est un ami de Cris Jr. Il m’a dit : Je vais célébrer comme ça (avec la célébration du « siu » de Cristiano Ronaldo) et pourquoi pas ? (rires). Enfin, il a vanté la grandeur du club : quand ils auront 20-25 ans, ils se souviendront de ces tournois. N’importe quel enfant de son âge voudrait jouer pour le Real Madrid», a-t-il déclaré.