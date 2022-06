Real Madrid: Le budget monstrueux pour le prochain mercato

Selon les informations de Goal ce samedi, le Real Madrid dispose d’une enveloppe de plus de 400 millions d’euros pour recruter lors du prochain mercato estival. Une somme colossale qui devrait permettre à la Casa Blanca d’oublier son échec dans le dossier Kylian Mbappé.

Malgré l’échec Kylian Mbappé, cible de longue date de Florentino Perez, le Real Madrid ne compte pas rester calme lors du prochain mercato estival. D’ailleurs, les Merengue ont déjà officialisé l’arrivée d’Antonio Rüdiger cette semaine. Par ailleurs, le dossier du milieu de Monaco Aurélien Tchouaméni devrait être bouclé dans les prochains jours selon les médias français. Et les champions d’Espagne ne comptent pas s’arrêter là, grâce un budget mercato colossal.

En effet, selon les informations de Goal, le Real Madrid dispose de plus de 400 millions d’euros, pour recruter lors de la prochaine fenêtre des transferts. Un montant important dû à plusieurs facteurs, notamment les gains et les primes liés à la victoire totale en Ligue des Champions, les économies faites pendant le covid, ainsi que les économies sur les départs de joueurs avec des salaires importants comme Bale, Isco et Marcelo.

Grâce à cette somme monstrueuse, le Real Madrid va notamment recruter en attaque, au milieu, mais aussi au poste de défenseur latéral droit selon la presse espagnole. Plusieurs noms sont évoqués comme l’attaquant de Manchester City, Ryan Sterling, ou celui du Bayern Munich Serge Gnabry. La direction madrilène serait également très intéressée par le profil du jeune défenseur Fran Garcia qui évolue au Rayo Vallecano. Une chose est sûre, le mercato va bouger du côté du Real Madrid.