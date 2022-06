Real Madrid: Karim Benzema réagit à l’arrivée d’Aurélien Tchouaméni

Le capitaine du Real Madrid, Karim Benzema, a réagi à l’arrivée de la pépite française, Aurélien Tchouaméni, qui s’est engagée pour six saisons avec le club madrilène.

Malgré son cuisant échec dans le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid s’est offert l’un des plus gros coup de ce mercato estival. Les champions d’Espagne ont officialisé ce samedi l’arrivée du très prometteur Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain de l’AS Monaco s’est engagé pour six ans avec le club madrilène. Le montant de l’opération est estimé à 100 millions d’euros.

Une bonne pioche pour le Real Madrid qui avec Eduardo Camavinga, arrivée l’été dernier, et Fédérico Valverde prépare son futur milieu de terrain. De quoi satisfaire Karim Benzema qui valide totalement ce transfert de son compatriote. Après l’annonce de la signature du joueur de 22 ans, l’attaquant merengue a réagi sur un poste du Real Madrid sur instagram.

Meilleur milieu défensif de Ligue 1 depuis deux saisons et meilleur milieu français sur l’année écoulée, Aurélien Tchouaméni a été le patron du milieu de Monaco cette saison, disputant 35 matchs en Ligue 1 pour trois buts et deux passes décisives. Et sous les couleurs madrilènes, le jeune joueur de 22 ans va tenter de se rapprocher d’avantage de son but: Débarquer au Qatar avec les Bleus dans la peau d’un titulaire indiscutable.