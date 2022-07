Real Madrid: Karim Benzema prolongé grâce au Ballon d’Or?

Selon les informations de AS ce dimanche, le contrat de Karim Benzema avec le Real Madrid pourrait être prolongé d’un an, si le français gagnait le prochain Ballon d’Or.

Karim Benzema vient certainement de connaître la meilleure saison de sa carrière avec le Real Madrid. Intenable à la pointe de l’attaque avec ses 44 buts en 46 matches toutes compétitions confondues, le français est le principal artisan de l’exercice réussi des Merengue auréolé d’une Liga et d’une Ligue des Champions. Sauf retournement de situation, l’international français devrait gagner le prochain Ballon d’Or.

Et AS nous apprend ce dimanche, qu’en cas de victoire de KB9 concernant le plus prestigieux des trophées individuels, qui sera remis le 17 octobre prochain, son contrat devrait être automatiquement prolongé d’une année avec le Real, soit jusqu’en juin 2024. Ce qui arrange bien le Real Madrid, puisque le média espagnol indique que la direction madrilène compterait encore sur le meilleur buteur de la dernière Ligue des Champions (15) pour les deux prochaines saisons.

Haaland pour remplacer Benzema?

Toutefois, le commandement du champion d’Espagne penserait déjà à l’après Benzema toujours selon AS. Si plusieurs noms ont été sortis ces dernières semaines comme potentiels remplaçants de KB9 dans l’avenir, le média espagnol explique également dans sa publication que le Real Madrid n’aurait toujours pas abandonné la piste Erling Haaland, qui s’est engagé avec Manchester City cet été.

Le journal pro madrilene croit savoir qu’en 2024, le Cyborg aura une clause qui lui permettra de se libérer des Sky Blues plutôt facilement, et que la direction madrilène passera à l’attaque à ce moment pour faire du Norvégien le remplaçant du “Nueve”. En attendant que ce scénario ne se matérialise, Karim Benzema sera une nouvelle fois le leader de l’attaque du Real Madrid la saison prochaine.

Mais conscient que le français n’aura plus ses jambes de jeunesse, son entraîneur Carlo Ancelotti a déjà un plan pour le faire souffler. Selon la presse espagnole, le technicien italien a prévu de faire jouer Eden Hazard en faux 9 comme une alternative à KB9, faisant d’une pierre deux coups. En plus de faire reposer Benzema, il permettrait ainsi à Hazard de se relancer.