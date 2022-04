Real Madrid : Karim Benzema forfait contre Séville?

Ce dimanche, le Real Madrid se déplace sur la pelouse du FC Séville, pour le choc de la 32è journée de Liga. Une rencontre à laquelle pourrait ne pas participer Karim Benzema, touché lors du match éprouvant contre Chelsea en quart de finale retour de la Ligue des Champions.

Après sa qualification in extremis contre Chelsea en demi-finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid va retrouver la Liga le weekend prochain avec un choc contre le FC Séville. Une rencontre très importante, car en cas de victoire, les Merengue se rapprocheront sans aucun doute du titre. Mais ce duel s’annonce compliqué pour les Merengue, contre un adversaire très difficile à battre. Et la tâche s’annonce éprouvante, d’autant plus que Carlo Ancelotti pourrait se passer de plusieurs cadres pour cette rencontre.

En effet, selon les informations de Marca, le technicien italien pourrait bien faire son groupe sans son leader d’attaque Karim Benzema, qui aurait eu du mal à finir le quart de finale retour face à Chelsea mercredi soir. D’ailleurs, le français a terminé cette rencontre contre les Blues en tenant sa cuisse. Une absence qui pourrait compromettre fortement les chances du Real Madrid de l’emporter contre les Sévillans, tant les Menregue dépendent du jeu de Benzema.

De plus, le français pourrait ne pas être le seul absent. Les défenseurs Marcelo et Ferland Mendy sont quasi forfaits pour cette rencontre de Liga. En leur absence, Ancelotti devrait aligner Nacho sur le flanc gauche de la défense madrilene, lui qui a connu un match délicat contre Chelsea.

Partager :

Tweet

WhatsApp

Telegram

Imprimer