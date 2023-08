Real Madrid: Jude Bellingham revient sur ses débuts idylliques

Jude Bellingham s’est exprimé sur Real Madrid TV, après sa prestation remarquée lors de la victoire des Madrilènes contre Bilbao (2-0) samedi.

La nouvelle star du Real Madrid, Jude Bellingham, a parfaitement réussi son entrée avec son nouveau club, lors de ses débuts à San Mamés. Pour son premier match officiel avec la Casa Blanca, l’Anglais a guidé les siens vers la victoire (2-0), avec un notamment un but et une prestation XXL. 13 duels gagnés, 2 centres et 4 touches dans la surface adverse, des chiffres qui reflètent le niveau affiché par l’ancien joueur de Dortmund, qui a d’ailleurs été élu homme du match.

Jude Bellingham 🆚 Athletic ✨



pic.twitter.com/QerFRg2O1l — Real Madrid Fans 🤍 (@MadridismoreaI) August 12, 2023

Après la rencontre, Bellingham s’est exprimé au micro de la télévision de son club. « J’avais la possibilité de marquer. Je ne l’ai pas bien frappé, mais il est rentré. J’ai eu un peu de chance… mais ça a marché.« , a-t-il déclaré au sujet de son premier but, relayé par Real France. Il poursuit en parlant de ses débuts: “C’est très particulier. Le plus important, c’est la victoire. Je m’entends très bien avec mes coéquipiers. Nous avons dominé, nous nous sommes créé des occasions, en deuxième mi-temps nous avons dû nous battre un peu plus, mais nous avons joué en contre-attaque et nous aurions pu marquer plus de buts.«

- Publicité-

Le jeune Anglais s’est également enflammé pour ses nouveaux coéquipiers. « Ce qu’ils font avec et sans le ballon est un plaisir. Jouer avec le sourire, c’est très facile ici, c’est comme ça que j’aime jouer. Je suis heureux de la victoire et du but. » Des débuts parfaits, que Bellingham doit confirmer lors de la prochaine sortie des Madrilènes. Ce sera samedi prochain, lors de la deuxième journée de Liga avec un déplacement en Almeria.

Articles similaires