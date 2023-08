Real Madrid: Jude Bellingham a fait polémique en Espagne

Auteur du deuxième but du Real Madrid, lors de la victoire contre Bilbao (2-0) ce samedi, Jude Bellingham a fait polémique en Espagne durant tout le week-end pour avoir célébré sa réalisation devant les supporters basques.

Le Real Madrid a entamé sa saison de Liga avec une victoire convaincante face à l’Athletic Bilbao (0-2). Malgré une performance solide, cette journée inaugurale a été assombrie par la tragique blessure d’Eder Militao, mais également illuminée par l’éblouissante prestation de Jude Bellingham. Le jeune international anglais, comptant déjà 24 sélections et un but à son actif, a su briller lors de son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs.

C’est à la 36e minute que Bellingham a ouvert son compteur but pour cette saison, juste après que Rodrygo ait débloqué la situation pour les siens dans cette partie. Il a repris un corner avec une subtile frappe du plat du pied, trompant ainsi le gardien adverse. Un début de saison rêvé pour Bellingham, qui a fêté ce but avec enthousiasme sous les yeux des supporters de Bilbao, les bras levés vers la tribune basque. Une petite célébration anodine qui a tout de même fait parler en Espagne tout le weekend.

En effet, la manière dont le milieu de terrain a choisi de célébrer son but a suscité la controverse et n’a pas été bien accueillie par certains joueurs de l’Athletic Bilbao, notamment Inaki Williams et Iker Muniain, qui ont immédiatement réprimandé Bellingham. Les supporters basques ont également marqué leur mécontentement sur les réseaux sociaux, alors que les médias ont repris l’affaire. Une première polémique donc pour la nouvelle recrue du Real Madrid, qui ne va toutefois pas lui faire oublier ses débuts de rêve avec son nouveau club.

