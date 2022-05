Real Madrid: Isco confirme son départ

Dans un message publié sur son compte Instagram ce lundi, Isco a officialisé son départ du Real Madrid. L’international espagnol a profité de l’occasion pour faire ses adieux aux supporters et au club.

C’était pressenti, c’est désormais officiel. Le milieu de terrain du Real Madrid Isco a confirmé ce lundi son départ du club madrilène à la fin de son contrat en juin. Dans un message publié sur son compte Instagram, le joueur a fait ses adieux. «Quand j’étais à Malaga, je savais que je devais partir et je m’étais engagé avec une autre équipe. Mais le Real a toqué à ma porte, et tu ne peux ni ne dois dire non au Real, même s’il y a toujours des exceptions», a d’abord écrit Isco, avant de faire le bilan de ses 9 saisons passées avec la maison blanche.

“Neuf ans plus tard, je termine mon aventure au club qui m’a permis de réaliser tous les rêves que j’avais quand j’étais petit. À part réaliser des rêves, gagner plus de titres que je ne l’avais imaginé, jouer avec les plus grands, rencontrer des gens incroyables : j’ai passé un putain de moment ! Parce que je vais certainement garder le bon et j’espère que vous aussi”, a poursuivi le champion d’Europe.

Isco a ensuite remercié les membres du club ainsi que tous les supporters pour leur soutien. « Je tiens à remercier les collègues, les entraîneurs, le personnel technique, les physiologistes, les employés de Valdebebas et Santiago Bernabeu pour tout le travail, l’affection et le soutien dont tout le monde a besoin et qui ne m’a jamais manqué.

Je remercie également les supporters qui m’ont accueilli de manière incroyable depuis le premier jour et qui accompagnent cette équipe dans tous les coins du monde ! Au fait, hier, je disais à un ami que je ne comprenais pas pourquoi ils venaient à la fête de Cibeles si la 15e est déjà sur la route. Pour toujours et Hala Madrid« , a terminé l’international espagnol, qui est pisté par des clubs en Liga notamment le Bétis Séville.