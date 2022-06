Real Madrid : en larmes, Marcelo fait ses adieux

Ce lundi, le Real Madrid a organisé une cérémonie d’adieu pour sa légende, Marcelo. En larmes, l’international brésilien a adressé un discours à tout le Madridismo.

En fin de contrat fin juin, Marcelo ne sera pas prolongé par le Real Madrid. Le latéral gauche va donc quitter le seul club qu’il a connu en Europe jusqu’ici. Pour honorer sa légende, la Casa Blanca a organisé ce lundi une cérémonie d’adieu, au cours de laquelle Florentino Pérez a fait l’éloge du joueur de 34 ans.

« Chers amis, aujourd’hui est une journée pleine d’émotions. Aujourd’hui est un jour de gratitude. C’est un jour spécial. Aujourd’hui, nous rendons hommage à notre capitaine, qui est devenu un homme du club et qui est l’une de nos plus grandes légendes. Il est le joueur le plus titré du Real Madrid. Cher Marcelo, tu as réalisé tous tes rêves depuis que tu es enfant. Tu es l’étranger qui a le plus de matchs au club et tu as tout gagné”, a lâché le président des Merengue.

Marcelo reconnaissant envers le Real Madrid

Après le discours de Perez, Marcelo est ensuite monté sur l’estrade pour faire ses adieux. Le joueur brésilien s’est adressé une dernière fois au Madridismo, sans réussir à retenir ses larmes.

« Je veux remercier le club, mes coéquipiers avec qui j’ai eu la chance de jouer au fil des ans, les entraîneurs, le staff, qui sont comme une famille, les employés du club, les personnes chargées de la sécurité, les personnes qui travaillent derrière les scènes….. Nous nous consacrons uniquement à jouer au football, mais j’aime insister sur le fait que pour que nous puissions jouer,

il y a des gens derrière nous, j’ai appris cela au Real Madrid. Je veux remercier le Real Madrid pour tout ça. Je me suis réveillé chaque jour de ma vie avec la joie d’être dans le meilleur club du monde. Mes enfants ont vu que j’ai pu jouer pour le meilleur club du monde”, a déclaré le champion d’Europe avant de poursuivre.

“Je veux remercier ma femme, qui m’a donné mes enfants, qui sont merveilleux. Nous avons formé une famille ensemble. Si je suis ce que je suis aujourd’hui, c’est grâce à vous. Je remercie tous ceux qui ont participé à ce projet. Lorsque j’ai quitté le Brésil, j’avais en tête de jouer pour une grande équipe et de participer à la Ligue des champions.

Quand j’ai signé à Madrid, dans ma tête je pensais que je pourrais atteindre le sommet, et me voilà le joueur avec le plus de titres dans leur histoire. Je veux faire une mention spéciale à Raúl. Quand mon fils est né, tu m’as beaucoup appris en tant que capitaine”, a conclu le désormais ex capitaine des Merengues. Une nouvelle page se tourne du côté du Real Madrid