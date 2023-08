Real Madrid: Eduardo Camavinga incertain contre Almeria

-Publicité-

Absent de l’entraînement du Real Madrid ce vendredi, le milieu de terrain français Eduardo Camavinga est incertain pour la rencontre contre Almeria demain en Liga.

Après avoir remporté brillamment son affrontement contre l’Athletic Bilbao (2-0) lors du dernier week-end, le Real Madrid s’apprête à poursuivre son élan en Liga ce samedi. À l’occasion de la deuxième journée du championnat espagnol, les Merengue vont se déplacer sur le terrain d’Almeria. Une rencontre pour laquelle, la présence d’Eduardo Camavinga est fortement incertaine.

Titulaire lors de la première sortie des siens, le jeune milieu français a manqué l’entraînement de ce vendredi matin, à cause d’une surcharge musculaire à la jambe gauche selon le quotidien Marca. En conférence de presse d’avant match, Carlo Ancelotti a confié que son joueur sera dans le groupe contre Almeria. Il a toutefois précisé que sa participation à la rencontre sera déterminée en fonction de son état physique.

« Hier, il avait une petite surcharge et aujourd’hui, nous n’avons pas pris de risques. Il est dans le groupe. Si la surcharge disparaît demain, il jouera.« , a expliqué Ancelotti, relayé par Real France, avant de s’exprimer sur la marge de progression du jeune français: « Nous essayons de lui donner plus d’occasions de but. Il doit être plus dangereux devant le but. Après, il a plus de mal à s’approcher du but.«

