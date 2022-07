Real Madrid : Eden Hazard impressionne tout le monde

Actuellement en pré-saison avec le Real Madrid, Eden Hazard impressionne Carlo Ancelotti et son staff, mais aussi ses coéquipiers par ses prestations lors des exercices physiques, selon AS.

Débarqué il y a trois ans au Real Madrid, Eden Hazard n’a toujours pas justifié les 100 millions d’euros placés en lui pour le recruter. Souvent gêné par les blessures, l’ailier belge a disputé moins de 70 matches avec la Casa Blanca pour 06 buts, depuis son arrivée. Mais les pépins physiques qui ont freiné l’ascension du belge au sein de l’effectif madrilène pourraient être du passé.

En effet, avec la Coupe du Monde qui est prévue en pleine saison des clubs, l’année sportive va être particulière pour les internationaux du Real Madrid. Ainsi, les préparateurs physiques du Real ont mis le paquet pour que les joueurs soient très vite affûtés, avec des exercices physiques exigeants pendant cette période de préparation. Et selon AS, un homme impressionne tout le monde pendant cette pré-saison, c’est bien Eden Hazard. D’après AS, il a retrouvé son poids de forme. En fait, il s’est même entraîné pendant ses vacances avec un coach personnel.

L’ancien attaquant de Chelsea sait donc que c’est sa dernière chance au Real Madrid et il est prêt à la saisir. D’ailleurs, Carlo Ancelotti a déjà un plan pour le relancer. Selon les médias espagnols, le technicien italien veut faire jouer Hazard en faux 9 comme doublure de Karim Benzema. Un choix tactique qui devrait être tenté dimanche prochain, lors du clasico amical contre le FC Barcelone aux Etats Unis.