Real Madrid – Chelsea : Carlo Ancelotti s’attend à un match difficile

Ce mardi, le Real Madrid accueille Chelsea, pour le compte du match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. En conférence de presse d’avant match, l’entraîneur Merengue Carlo Ancelotti a avoué qu’il s’attendait à une confrontation très difficile contre les Blues.

Le Real Madrid n’est plus qu’à 90 min d’une nouvelle qualification pour une demi-finale de la Ligue des Champions. Après leur victoire à l’aller contre Chelsea sur le score de 3-1, la bande à Karim Benzema se retrouve en ballottage très favorable, avant le coup d’envoi de la manche retour. Mais pour l’entraîneur de la Casa Blanca, Carlo Ancelotti, rien n’est encore joué et ce nouveau duel contre les Blues s’annonce très difficile.

« C’est normal que tout le monde sache qu’il s’agira d’un match difficile. Tout le monde : l’équipe et les fans. Ce sont les quarts de Ligue des Champions, ils sont toujours difficiles à jouer, peu importe ce qui s’est passé à l’aller. On va devoir faire un match complet, savoir souffrir, se battre et être bon 90 minutes« , a lâché le technicien italien.

Carlo Ancelotti s’est ensuite montré confiant pour le reste de la compétition, estimant qu’il ne manquait pas grande chose à son équipe pour remporter la coupe aux grandes oreilles en fin de saison. « Il ne nous manque rien pour la remporter, personne ne peut prédire qui sera champion, car il s’agit d’une compétition très compliquée. Atteindre la finale est très difficile. On peut rivaliser déjà et ce n’est pas le cas de tout le monde. Comme je l’ai dit en début de saison, on ne manque pas de qualité et je connais bien l’équipe. On ne parle pas que de technique et de tactique, mais aussi de personnalité« , a déclaré le coach merengue.

Pour rappel, le coup d’envoi de ce choc retour des quarts de finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Chelsea est prévu à 20h (GMT+1). Une rencontre qui s’annonce explosive et qui est très attendue par toute la planète foot.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram

Imprimer