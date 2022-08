Real Madrid: Ancelotti revient sur les remontadas en Ligue des Champions

Au cours d’un entretien accordé à l’UEFA ce jeudi, l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, est revenu sur le parcours exceptionnel de son équipe lors de la dernière édition de la Ligue des Champions.

Vainqueur de la dernière Ligue des champions, le Real Madrid a connu un parcours pour le moins sinueux. Au bord de l’élimination contre le PSG (en huitième), Chelsea (en quart) et Manchester City (en demi), la Casa Blanca a trouvé à chaque fois les ressources nécessaires pour réaliser d’improbables remontadas. Pour l’UEFA, l’entraîneur des Merengues Carlo Ancelotti est revenu sur ce parcours pour le moins historique de son équipe dans la reine des compétitions européennes.

« C’est un souvenir très frais et il y avait aussi une alchimie très spéciale avec les supporters et le stade. Toutes les remontadas que nous avons réalisées l’ont été dans notre stade, grâce à cette impulsion qui venait des tribunes. Il faut toujours y croire, ne jamais abandonner. Après tout, nous avons joué contre des équipes très fortes. Il était inévitable que nous souffrions« , a confié Carlo Ancelotti.

Le technicien italien a également profité de l’occasion pour juger le mercato des Merengues: « Je crois que nous avons deux joueurs qui sont parmi les meilleurs au monde à leur poste. Tout d’abord, leur qualité augmente les capacités physiques et techniques de l’équipe. Ensuite, il y a la nécessité de s’adapter au groupe et que le groupe s’adapte un peu à eux. Il ne faut pas oublier que les trois qui sont partis, Marcelo, Isco et Bale, ont marqué l’histoire de ce club ces dernières années, donc tout le Real Madrid leur est reconnaissant. Nous espérons que les nouveaux arrivants pourront répéter les exploits de ceux qui sont partis.«

Pour rappel, le Real Madrid n’a connu que deux arrivées cet été, notamment Aurélien Tchouameni, en provenance de Monaco, et Antonio Rüdiger, qui a rejoint librement les Madrilènes à la fin de son contrat avec Chelsea. Au nombre des départs, en plus des trois cités par Ancelotti, il y a Luka Jovic, Borja Mayoral ou encore Takefusa Kubo.