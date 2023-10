Réactions internationales à l’Escalade de la Guerre Israël-Hamas

L’escalade de la violence entre Israël et le Hamas a suscité des réactions internationales diverses, avec des appels à la retenue, des condamnations et des appels à un cessez-le-feu immédiat. Les États-Unis se tiennent fermement aux côtés d’Israël, tandis que l’ONU, le Royaume-Uni, la Russie et l’Égypte expriment leur préoccupation et appellent à une désescalade.

L’escalade de la guerre entre Israël et le Hamas a provoqué une série de réactions internationales, reflétant la gravité de la situation et la préoccupation face à l’effusion de sang.

L’émissaire de l’ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland, a dénoncé les « attaques abominables » du Hamas contre Israël et a appelé à leur arrêt immédiat. Il a également exhorté toutes les parties à protéger les civils.

Le ministre des Affaires étrangères britannique, James Cleverly, a condamné sans équivoque les attaques du Hamas contre les civils israéliens et a affirmé le soutien du Royaume-Uni au droit d’Israël à se défendre.

La Russie a exprimé sa plus grande préoccupation face à l’offensive du Hamas et a appelé Israéliens et Palestiniens à un cessez-le-feu immédiat. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a souligné la nécessité de résoudre le conflit par des moyens politico-diplomatiques.

Les États-Unis se sont déclarés « fermement » aux côtés d’Israël et ont condamné les attaques « injustifiées » du Hamas contre les civils israéliens. La Maison Blanche a souligné que Washington restait en contact étroit avec ses partenaires israéliens.

L’Égypte, un médiateur traditionnel dans le conflit israélo-palestinien, a appelé Israéliens et Palestiniens à faire preuve de retenue. Le ministère des Affaires étrangères égyptien a mis en garde contre le « grave danger » de l’escalade en cours.

La situation au Moyen-Orient reste volatile et préoccupante, avec une escalade de la violence entre Israël et le Hamas. Les réactions internationales reflètent l’urgence de la situation, avec des appels à la désescalade et à la protection des civils. Déjà, les premliers bilans évoquent 40 morts du côté d’Israel et 160 dans le rang du Hamas.