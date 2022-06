RDC: le Pape François attendu à Goma, une ville déchirée par des éruptions et incursions armées

Le Pape François est attendu en République Démocratique du Congo (RDC). Il sera à Kinshasa, la capitale du pays, le 02 juillet, puis, se rendra à Goma, une ville secouée par des éruptions et en proie aux incursions armées. Nul doute, la sécurité sera conjointement renforcée par l’armée congolaise, l’équipe du Vatican et la MONUSCO, pour qu’aucune mouche nuisible ne s’approche du Souverain Pontife.

37 ans après la deuxième visite du Pape Jean Paul II, la RDC va accueillir le Pape François dans moins d’un mois. Le Pape sera à Kinshasa le 02 juillet et deux jours plus tard, à Goma, dans le Nord-Kivu, où, il dira une messe sur un site au pied du volcan Nyiragongo, dont la dernière éruption remonte à mai 2021.

Pour le gouvernement congolais, le choix du site représente toute la symbolique de la visite papale en raison des éruptions et incursions répétées. Les autorités congolaises travaillent de concert avec la MONUSCO et l’équipe du Vatican pour le renforcement de la sécurité. L’Etat togolais compte également sur « l’effet pacificateur de la visite du Pape ».

La RDC est en proie aux attaques terroristes depuis plusieurs années. Dans l’Est du pays, la situation s’est nettement aggravée avec des attaques incessantes des groupes armés dont le M23. A Goma, la situation sécuritaire est particulièrement préoccupante.

La ville étant déchirée par l’éruption du volcan Nyiragongo, le retour à l’ordre normal des choses peinent et se heurte aux incursions armées, les plus dévastatrices. A court d’idées, Félix Tshisekedi et sa troupe semblent tristement se contenter du maintien d’un état de siège qui peine à produire des fruits escomptés.